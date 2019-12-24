Электробусы признаны неэффективными

В настоящее время пассажиров в Москве обслуживают около 300 электробусов, а к 2030 году автобусный парк столицы должен стать полностью электрическим. Но оказывается, этот вид транспорта не столь эффективен и экономичен, как предполагалось изначально

Любопытно, что сообщения о недостаточной эффективности электрических автобусов, исходят от их главного сторонника - главы Дептранса и заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Как сообщает, Telegram-канал Baza, на днях он направил Минтрансу отчетное письмо, в котором признался, что электробусы по многим статьям проигрывают не только дизельным и газомоторным автобусам, но даже трамваю.

Любопытно, что одним из преимуществ электробусов, назывался длительный срок эксплуатации, который составляет 15 лет, что вдвое больше в сравнении с обычными автобусами. Но проблема в том, что уже к половине этого срока электробусу потребуется замена самой дорогой его части — электробатареи. Эта процедура может обойтись почти в десять миллионов, в то время как обычный автобус стоит немногим больше, а общая стоимость электрического автобуса превышает ее почти в три раза.