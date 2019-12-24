Автомобильный портал Motorpage
24 дек 2019

Электробусы признаны неэффективными

Электробусы признаны неэффективными

В настоящее время пассажиров в Москве обслуживают около 300 электробусов, а к 2030 году автобусный парк столицы должен стать полностью электрическим. Но оказывается, этот вид транспорта не столь эффективен и экономичен, как предполагалось изначально

Любопытно, что сообщения о недостаточной эффективности электрических автобусов, исходят от их главного сторонника - главы Дептранса и заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Как сообщает, Telegram-канал Baza, на днях он направил Минтрансу отчетное письмо, в котором признался, что электробусы по многим статьям проигрывают не только дизельным и газомоторным автобусам, но даже трамваю.

Любопытно, что одним из преимуществ электробусов, назывался  длительный срок эксплуатации, который составляет 15 лет, что вдвое больше в сравнении с обычными автобусами. Но проблема в том, что уже к половине этого срока электробусу потребуется замена самой дорогой его части — электробатареи. Эта процедура может обойтись почти в десять миллионов, в то время как обычный автобус стоит немногим больше, а общая стоимость электрического автобуса превышает ее почти в три раза.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Власти Москвы предрекают дорожный коллапс

24 декабря 2019

Медленные водители являются причиной многих ДТП

24 декабря 2019

Водителям грузовиков запретят много ездить за рулем

24 декабря 2019
JAC S7

В Россию приедет очень крупный JAC

24 декабря 2019
Ford Focus RS

Новый Ford Focus RS получит электрический полный привод

24 декабря 2019
Mercedes-Benz eSprinter

Представлен электрический Mercedes-Benz Sprinter

24 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"

Написано новостей:

2 4 9 2 5