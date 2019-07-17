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17 июл 2019

Электрокары предложили освободить от транспортного налога

Электрокары предложили освободить от транспортного налога

В Ульяновской области со следующего года могут отменить транспортный налог для экологически чистых автомобилей.

Власти Ульяновской области предложили освободить электрокары, стоящие на региональном учете в ГИБДД, от транспортного налога. Льготу могут начать предоставлять с 1 января 2020 года сроком на пять лет. Для этого владельцам электрокаров необходимо будет подать письменное заявление.

«Москва уже освободила владельцев электромобилей от налогов, кроме того, предоставляет им бесплатные парковки и даже бесплатную зарядку. Ульяновская область тоже решила делать первые шаги в этом направлении», — заявил руководитель областного департамента транспорта Александр Артемьев. На данный момент в регионе числится 11 электромобилей. При этом в области отсутствует инфраструктура зарядных станций.

 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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