Электрокары Zeekr смогут проезжать по тысяче километров

Электрокары китайской марки Zeekr первыми получат батареи Qilin производства фирмы CATL.

Особенность этих аккумуляторов в том, что энергетические ячейки здесь объединены в единый блок, что улучшает заполняемость батареи. Кроме того у них улучшена система охлаждения. При этом химический состав здесь ровно такой же, как и в аккумуляторах машин Tesla, но пробег на CATL примерно в полтора раза больше. Zeekr заявляет запас хода на уровне тысячи километров, тогда как Tesla - всего лишь 600-700.

Сначала батареи CATL появятся на вэне Zeekr 009 (I квартал 2023), затем их начнут ставить на хэтчбек Zeekr 001 (II квартал 2023).