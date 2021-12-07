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7 дек 2021

Электромобили приведут Европу к безработице!

Электромобили приведут Европу к безработице!

После окончательного перехода на электрокары европейцы потеряют более 501 тысячи рабочих мест, а новое производство потери не компенсирует.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследовании ассоциации Clepa, которая включает в себя более трех тысяч различных автомобильных компаний, к 2030 году 395 тысяч европейцев потеряют свои рабочие места. Остальные 106 тысяч человек завершат свой трудовой путь в течение последующих пяти лет.  При этом переход на производство электромобилей позволит создать около 250 тысяч новых мест, но, как можно заметить, полностью закрыть брешь не получится!

Удивительно, но сами автопроизводители считают, что такой сценарий больше похож на сгущение красок, чем на реальное положение дел. Так, например, глава концерна Volkswagen Group Герберт Диес заявил, что даже после перехода на электротягу конструкция автомобилей по большей части останется прежней, а значит понадобятся и люди, которые будут собирать машины и обслуживать их.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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