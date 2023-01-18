Электромобили заняли десять процентов мирового рынка

В течение 2022 года по всему миру было продано около 7,8 миллиона электромобилей. По подсчётам европейских СМИ, это около 10% всего рынка

Эксперты сообщают, что большая часть продаж пришлась на Китай - в этом регионе каждый пятый проданный автомобиль оказался «электричкой». В Европе соотношение другое – электромобиль – это каждая десятая проданная машина. В целом же популярность электромобилей в мире за 2022 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 68 процентов.

Среди лидеров мирового электромобильного рынка помимо Tesla названы китайские концерны BYD и SAIC.