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18 янв 2023

Электромобили заняли десять процентов мирового рынка

Электромобили заняли десять процентов мирового рынка

В течение 2022 года по всему миру было продано около 7,8 миллиона электромобилей. По подсчётам европейских СМИ, это около 10% всего рынка

Эксперты сообщают, что большая часть продаж пришлась на Китай  - в этом регионе каждый пятый проданный автомобиль оказался «электричкой». В Европе соотношение другое – электромобиль – это каждая десятая проданная машина. В целом же популярность электромобилей в мире за 2022 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 68 процентов.

Среди лидеров мирового электромобильного рынка помимо Tesla названы китайские концерны BYD и SAIC.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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