Электромобилям придется покинуть парковочное место после зарядки

Стало известно, что Минтранс готовит новые требования к правилам парковки. В частности, речь идет о запрете стоянки электромобилей на специальных парковочных местах после осуществления зарядки батарей

Отметим, что в ПДД на данный момент не прописано использование парковочных мест рядом со станциями зарядки. Владельцы электромобилей и гибридов могут беспрепятственно оставлять свои автомобили даже не в целях пополнения заряда батарей.

Размер штрафа за соответствующие нарушение пока не известен. Также пока не ясно, как будет осуществляться контроль. Вероятно, для этого будет разработан специальный инструмент, который позволит определить уровень заряда аккумулятора автомобиля на парковках.