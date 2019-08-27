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27 авг 2019

Электронные ПТС удорожат автомобили

Электронные ПТС удорожат автомобили

В скором времени, знакомый нам документ, должен перейти в электронный формат, однако это может повлечь за собой негативные последствия на рынке

Как сообщает «Коммерсантъ», автопроизводителям бумажные бланки ПТС обходятся бесплатно, однако, за оформление электронных паспортов им приходится платить. Раньше власти говорили о возможных субсидиях, которые бы покрывали эти расходы для тех, кто перейдёт на ЭПТС раньше срока, однако дальше разговоров дело не зашло. Предполагается, что заводы могут заложить эти траты в стоимость автомобилей. О какой именно «прибавке» к ценнику идёт речь, пока не ясно.

Как стало известно ранее, с сентября полный переход на ЭПТС осуществят несколько российских заводов. В их числе: «Автотор Холдинг» (налажено производство автомобилей BMW, Hyundai, Kia и коммерческого транспорта), АвтоВАЗ (выпускает машины под марками Lada, Renault и Datsun), «Мерседес-Бенц Рус», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга», КамАЗ.

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