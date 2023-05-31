Электросамокаты не смогут ездить по пешеходным улицам

Российские власти собираются ввести очередные ограничения для электрических самокатов. Теперь чиновники хотят ограничить их зону поездок

Собственно, главная идея - депутаты хотят запретить самокатам доступ на пешеходные улицы. Среди прочего предложено программно ограничить максимальную скорость самокатов на уровне 15 км/ч (сейчас — 25 км/ч), а доступ к транспорту давать только по достижении 18 лет.

Ужесточения ограничений связаны с высокой статистикой аварийности. В недавнем отчете профильных ведомств указывается, что в прошлом году было зафиксировано более девятисот аварий с участием самокатов.