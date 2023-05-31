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31 май 2023

Электросамокаты не смогут ездить по пешеходным улицам

Электросамокаты не смогут ездить по пешеходным улицам

Российские власти собираются ввести очередные ограничения для электрических самокатов. Теперь чиновники хотят ограничить их зону поездок

Собственно, главная идея - депутаты хотят запретить самокатам доступ на пешеходные улицы. Среди прочего предложено программно ограничить максимальную скорость самокатов на уровне 15 км/ч (сейчас — 25 км/ч), а доступ к транспорту давать только по достижении 18 лет.

Ужесточения ограничений связаны с высокой статистикой аварийности. В недавнем отчете профильных ведомств указывается, что в прошлом году было зафиксировано более девятисот аварий с участием самокатов.

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