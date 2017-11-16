Автомобильный портал Motorpage
16 ноя 2017

ЭРА-ГЛОНАСС станет коммерческой

ЭРА-ГЛОНАСС станет коммерческой

Компания ГЛОНАСС планирует представить в следующем году модернизированные устройства (терминалы) ЭРА-ГЛОНАСС, которые будут оснащены еще одной кнопкой. С ее помощью можно будет не вызывать экстренные службы или обратиться в диспетчерскую Центра, а получить коммерческие услуги.

Нажав на такую кнопку водитель сможет вызвать к месту мелкого ДТП аварийного комиссара, техническую помощь или заказать доставку бензина, пишут «Известия». Нововведения связаны с тем, что со следующего года компания «ГЛОНАСС» лишится бюджетного финансирования и она ищет новые способы привлечения средств.

Ранее компания делала упор на количество установленных устройств, однако, стратегия была пересмотрена: здесь обратили внимание, что коммерческие услуги оказывают некоторые автопроизводители: водитель также с помощью кнопки в салоне может связаться с диспетчерской.

Но и у тех, у кого уже установлена лишь кнопка SOS, появится возможность получить коммерческие услуги: диспетчер Центра ЭРА-ГЛОНАСС будет переводить такие вызовы на коммерческий контакт-центр. Он заработал в начале ноября этого года.

Продавать новые устройства компания планирует через салоны сотовой связи, а устанавливать их будут в автосервисах.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda6

Обновленная Mazda6 получит турбомотор

16 ноября 2017
Subaru Legacy

Subaru возвращает в Россию большой седан

16 ноября 2017
Renault Duster

Renault показала свой вариант Duster

15 ноября 2017
Panasonic

Panasonic начал тесты собственного беспилотника

15 ноября 2017
Lada Granta

Lada Granta получит новую версию

15 ноября 2017
авария

Названы регионы, где чаще всего оформляют ДТП без гаишников

15 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"
Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец
Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"
Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации
Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"

Написано новостей:

2 0 1 3 5