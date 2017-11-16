Компания ГЛОНАСС планирует представить в следующем году модернизированные устройства (терминалы) ЭРА-ГЛОНАСС, которые будут оснащены еще одной кнопкой. С ее помощью можно будет не вызывать экстренные службы или обратиться в диспетчерскую Центра, а получить коммерческие услуги.

Нажав на такую кнопку водитель сможет вызвать к месту мелкого ДТП аварийного комиссара, техническую помощь или заказать доставку бензина, пишут «Известия». Нововведения связаны с тем, что со следующего года компания «ГЛОНАСС» лишится бюджетного финансирования и она ищет новые способы привлечения средств.

Ранее компания делала упор на количество установленных устройств, однако, стратегия была пересмотрена: здесь обратили внимание, что коммерческие услуги оказывают некоторые автопроизводители: водитель также с помощью кнопки в салоне может связаться с диспетчерской.

Но и у тех, у кого уже установлена лишь кнопка SOS, появится возможность получить коммерческие услуги: диспетчер Центра ЭРА-ГЛОНАСС будет переводить такие вызовы на коммерческий контакт-центр. Он заработал в начале ноября этого года.

Продавать новые устройства компания планирует через салоны сотовой связи, а устанавливать их будут в автосервисах.

