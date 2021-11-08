Как не платить транспортный налог?

На дворе ноябрь, а это значит, что автолюбителям приходят «письма счастья», в которых предписывается совершить оплату транспортного налога. А знаете ли вы, что в некоторых случаях от данного бремени можно избавиться.

Давайте разберемся, у кого есть право не платить транспортный налог. На федеральном уровне оно закреплено за следующими категориями граждан: герои Советского Союза, РФ и герои труда указанных государств; ветераны и инвалиды ВОВ; ветераны и инвалиды боевых действий; инвалиды первой и второй группы.

В зависимости от региона у нескольких категорий граждан существуют льготы на оплату транспортного налога. Так, например, в Чувашии его не платят многодетные семьи (5 и более детей). В других регионах власти поддерживают владельцев электромобилей, полностью отменив для них оплату транспортного налога. Такую льготу можно получить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге. Отметим, что в столице и Подмосковье транспортный налог не платят владельцы тех машин, чья мощность не превышает отметку в 70 лошадиных сил.

Есть еще несколько важных нюансов, если ваше транспортное средство находится в угоне, то вы можете уведомить ФНС и вам не будет начислен налог. То же самое стоит сделать, если ваше транспортное средство сгорело. При утилизации транспортного средства также стоит уведомить налоговые органы, чтобы те перестали начислять пошлины.