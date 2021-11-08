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8 ноя 2021

Как не платить транспортный налог?

Как не платить транспортный налог?

На дворе ноябрь, а это значит, что автолюбителям приходят «письма счастья», в которых предписывается совершить оплату транспортного налога. А знаете ли вы, что в некоторых случаях от данного бремени можно избавиться.

Давайте разберемся, у кого есть право не платить транспортный налог.  На федеральном уровне оно закреплено за следующими категориями граждан:  герои Советского Союза, РФ и герои труда указанных государств; ветераны и инвалиды ВОВ; ветераны и инвалиды боевых действий;  инвалиды первой и второй группы.

В зависимости от региона у нескольких категорий граждан существуют льготы на оплату транспортного налога. Так, например, в Чувашии его не платят многодетные семьи (5 и более детей).  В других регионах власти поддерживают владельцев электромобилей, полностью отменив для них оплату транспортного налога. Такую льготу можно получить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге. Отметим, что в  столице и Подмосковье транспортный налог не платят владельцы тех машин, чья мощность не превышает отметку в 70 лошадиных сил.

Есть еще несколько важных нюансов, если ваше транспортное средство находится в угоне, то вы можете уведомить ФНС и вам не будет начислен налог. То же самое стоит сделать, если ваше транспортное средство сгорело. При утилизации транспортного средства также стоит уведомить налоговые органы, чтобы те перестали начислять пошлины.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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