Как реагируют водители на лампу Check Engine

Вообще, появление этого сигнала на приборной панели автомобиля – предвестник серьезных проблем или, как минимум, повод задуматься. Однако, как выяснилось, не все спешат на СТО.

Издание Reviews опубликовало итоги опроса среди американских водителей, посвящённого скорости их реакции на загорев­шийся индикатор Check Engine. Удивительно, но чуть менее половины опрошенных не обращают внимания на сигналы вовсе. Да, около 35 процентов респондентов заявляют, что им, откровенно говоря, по боку на то, что на панели что-то там горит. Еще десять процентов заявили, что они, может быть, и «почешутся», но только если произойдет какая-то серьезная поломка.

Стоп, ответственные же люди есть? Да, есть - тоже около 30 с небольшим процентов. Причем, не все поедут сразу на сервис. Некоторые будут ждать удобного случая.