Аналитическое агентство «Автостат» представило итоги ежегодного исследования сохранности остаточной стоимости «Residual value – 2017», в котором подсчитали рейтинг моделей по сегментам рынка, рассчитали индексы остаточной стоимости и выбраны лидеры в диапазонах цен классов STANDART и PREMIUM

Исследование проходит уже в третий раз, а сам «Автостат» ежемесячно оценивает стоимость новых автомобилей с 2011 года, а с 2012-го еще и мониторит цены на «секондхенд» с пробегом. При составлении рейтинга агентство подсчитало остаточную стоимость примерно двух тысяч моделей (с учетом комплектация, различных двигателей и трансмиссий) 50 главных мировых автомобильных брендов, продающих свои автомобили на нашем рынке. Для корректности оценки остаточной стоимости, модели не распространенные на «вторичке» из исследования исключили.

Механизм подсчета остаточной стоимости прозрачен: агентство анализировало стоимость новой машины в докризисном 2013-м году и сопоставляло полученную цифру с ценой продажи в 2016-м, естественно в рублевом эквиваленте. Так по каждой из выбранных моделей был подсчитан индекс остаточной стоимости, и среди них выбраны лидеры. Лучшей маркой в ценовом классе STANDART стала Mazda (сохранность остаточной стоимости – 92,96%), а отдельные модели-победители выглядят следующим образом:

сегмент В – Renault Sandero (89,26%);

сегмент С – Toyota Corolla (92,22%);

сегмент D – Mazda6 (93,44%);

сегмент MPV – KIA Soul (83,44%);

сегмент PICKUP – Toyota Hilux (104,56%);

сегмент SUV (B) – Renault Duster (95,16%);

сегмент SUV (C) – Honda CR-V (95,21%);

сегмент SUV (D) – Toyota Highlander (100,05%);

сегмент SUV (E) – Volkswagen Touareg (93,23%).

В диапазоне цен, названном «Автостатом» PREMIUM, лидирует бренд Land Rover (сохранность остаточной стоимости – 84,95%), а среди всех моделей, участвовавших в конкурсе, список лидеров выглядят так:

сегмент С – Mercedes-Benz CLA-Klasse (100,40%);

сегмент D – Lexus IS (91,10%);

сегмент E – Volvo S80 (80,05%);

сегмент F – Mercedes-Benz S-Klasse (74,17%);

сегмент SUV (C) – Audi Q3 (88,39%);

сегмент SUV (D) – Mercedes-Benz G-Klasse (87,80%);

сегмент SUV (E) – Land Rover Range Rover (88,46%).