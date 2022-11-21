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21 ноя 2022

Какими автопроизводителями довольны клиенты?

Какими автопроизводителями довольны клиенты?

Американское аналитические агентство J.D. Power провело исследование, в рамках которого оценило уровень удовлетворенности клиентов от покупки новой машины. Результаты оказались очень интересными.

Прежде чем перейти к номинантам стоит сказать, что  удовлетворённость клиентов определяется не только самим автомобилем, но и, скажем, работой дилера, общей атмосферой и.т.д.  К примеру, среди претензий к компаниям, в числе всего прочего, эксперты отмечают недовольство официальными дилерами, которые не рассказывают об особенности зарядки и эксплуатации электромобилей.

Неожиданным лидером списка среди премиальных автобрендов стала Alfa Romeo с оценкой 833, что существенно выше среднего показателя удовлетворённости по отрасли (786). В тройку вошли Porsche (831) и Lexus (819).

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