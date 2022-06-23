Какой будет новая «Волга»?

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что сейчас рассматривается возможность возобновления производства культовых автомобилей «Волга» и «Победа».

Любопытно, что производство могут наладить, что называется, на родине – в Нижнем Новгороде на заводе Volkswagen, который находится на грани закрытия. Более того к разработке будут привлечены специалисты из НАМИ, которые работали над автомобилями Aurus. Более того инсайдеры говорят, что «Волгу» могут построить на той же самой платформе, что и Aurus Senat

Правда, есть и другая точка зрения - платформа, используемая в «Аурусах» получилась немасштабируемая, поэтому сделать батарейную «Волгу» из правительственных автомобилей не получится.