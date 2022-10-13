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13 окт 2022

КАМАЗ национализировал американские агрегаты

КАМАЗ национализировал американские агрегаты
КамАЗ «национализировал» производство американских двигателей и коробок передач. До введения санкций, компания использовала дизельные моторы Cummins, коробки передач ZF, тормозные системы и многие другие агрегаты.
Сейчас руководство предприятия приняло решение просто производить все узлы самостоятельно под отечественной маркой. Еще в марте завод говорил о том, что локализация иностранных запчастей находится на очень высоком уровне.
 
Как сообщают СМИ, турбодизельный 6-цилиндровый мотор Cummins теперь во внутренних сертификатах и документах именуют КамАЗ-667.513-250, а коробка передач, которая ранее шла под индексом ZF 9S 1310ТО теперь называется ZF КАМА 1310ТО.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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