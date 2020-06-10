КАМАЗ присоединится к производству Aurus

К производству двигателей и коробок передач для автомобилей Aurus подключат завод КАМАЗ. Об этом во время выступления в Госдуме 10 июня заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

«Двигательное производство и производство автоматической коробки и ряда других компонентов (для автомобиля Aurus) наладят в кооперации с КАМАЗом. Часть будет в Алабуге, часть — на основной производственной площадке в Набережных Челнах. Мы рассчитываем в том числе и на активное использование тех предприятий, которые пострадали от пандемии с точки зрения простоев», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, что в базовой конфигурации автомобили Aurus оснащаются 4,4-литровым бензиновым V8 (598 л.с.) с двойным турбонаддувом модели НАМИ-4123 и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач KATE R932. ФГУП НАМИ — разработчик и производитель Аурусов — создал двигатели совместно с Porsche Engineering, но АКП — чисто российского происхождения.