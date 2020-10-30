КАМАЗ разрабатывает систему, которая приучит водителей к экономичной езде

Камский автозавод запустил проект «Оценка качества вождения» (ОКВ), в его рамках создается компьютерная система, которая будет приучать водителей к экономичному вождению. Софт установят в бортовую систему грузовика, он станет оценивать манеру вождения и давать советы по экономии топлива

Бета-версию программы протестировали еще несколько месяцев назад, причем в июле ее лично опробовал директор КАМАЗа Сергей Когогин. Ему предоставили тягач 54901 с устройством, которое мониторило весь процесс. Система оценила качество вождения по различным параметрам: у Когогина был перерасход топлива — четыре литра на 100 км пути, и он получил две с половиной звезды из пяти. После проведенного инструктажа руководитель КАМАЗа отправился в обратный путь и улучшил свой результат до четырех звезд.

Проект включает несколько этапов. Первый — оценка вождения в привычном для автомобилистов режиме, второй — их обучение, третий — замер изменений. Система понимает, в каких условиях ехал водитель: город, магистраль, бездорожье. Она разбивает весь путь на отрезки и ставит оценку на каждом этапе поездки. В дальнейшем из всех оценок получается итоговое число. Также учитывается человеческий фактор, поскольку автомобилист не может всю дорогу ехать в одном темпе — будут и резкие торможения, и агрессивные движения, и спокойное вождение. Данные анализируются, далее каждый из отрезков оценивается по таким факторам, как аккуратность разгонов и торможений, использование кинетической энергии машины при преодолении рельефа, то, как часто водитель останавливается или трогается. Каждый из факторов вносит свой вклад в общий перерасход.