Количество комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих на российских дорогах в автоматическом режиме, к концу 2024 года должно вырасти в два раза

С таким предложением выступил Минтранс. В рамках национальной программы «Безопасные и комфортные дороги» к концу 2019 года число камер должно быть увеличено на 11% по сравнению с сегодняшним днем (сейчас на российских дорогах работает девять тысяч комплексов). В 2020-м их число должно увеличиться на 33%, в 2022 году — на 66%, в 2023 году — на 88% и, наконец, к концу 2024 года достигнуть 18 тысяч, то есть вырасти в 2 раза по сравнению с 2018 годом.

Минтранс также планирует разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, пишут «Извести». В некоторых регионах, комплексы переносят на новые места, а на старых устанавливают муляжи камер, в других камеры установлены на микроавтобусах, которые могут оперативно переместиться на новое место. К первому методу активно прибегают в Москве, а ко второму — в Московской области, где фиксацией нарушений ПДД занимается коммерческая организация.

Увеличение числа дорожных камер должно повысить безопасность на дорогах и снизить смертность на них, считают в Минтрансе. Напомним, что согласно майским указам Владимира Путина смертность на российских дорогах должна снизиться до четырех случаев на 100 тысяч населения, а к 2030 году вообще достигнуть нулевой отметки.