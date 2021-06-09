Камеры заднего вида станут обязательными на японских автомобилях

Правительство Японии постановило считать камеры заднего вида обязательным оборудованием, с которым машины должны покидать конвейер

Поводом для ужесточения сертификационных требований называют трагический инцидент, произошедший в 2015 году, когда в одной из префектур грузовик при движении задним ходом задавил слабовидящего человека вместе с его собакой-поводырем. Новое правило будет касаться как легковушек, так и грузовиков.

Новый регламент вступает в силу с началом следующего года. Это касается новинок – существующие же модели можно продолжать выпускать без камер до 2024 года. С наступлением мая указанного года ни один автомобиль не будет допущен к продаже, если у него с завода не предусмотрено такое оснащение.