Канада планирует полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году

Правительство Канады планирует постепенно пересаживать граждан на электрокары путем сокращения количества доступных на рынке автомобилей с традиционным ДВС. Гибриды под ограничения не попадут

Фактически речь идет о стратегии по сокращению выбросов СО2 до 2035 года. Это не означает полный запрет автомобилей с ДВС, а только сокращение продаж. Согласно плану, уже к 2026 году 20% от общего объема продаж новых автомобилей должны составлять электромобили, а к 2030 году - 60%. Правительство обещает создать всю необходимую инфраструктуру и реализоваться программу льгот для привлечения людей к покупке экологических автомобилей. В перспективы электромобили станут значительно дешевле.

По мнению канадского правительства легковые автомобили с традиционным мотором производят до половины всех вредоносных выбросов в атмосферу нашей планеты. Полный запрет автомобилей с ДВС страна не планирует вводить, но надеятся, что к 2050 году их на дорогах уже не останется.