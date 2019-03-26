Карлос Гон может получить "золотой парашют"

Каждый месяц в деле скандального менеджера открываются новые интересные подробности. Недавно стало известно, что Карлос Гон после ухода с поста главы альянса Renault–Nissan–Mitsubishi может получить около $40 миллионов

По данным Financial Times, такая сумма причитается бывшему менеджеру по дополнительному контракту, который был одобрен главой Nissan Хирото Саикава в 2012 году. Условия соглашения предусматривают единовременную выплату Гону $40 миллионов после ухода с поста главы альянса, а также назначение его «почетным председателем» компании на следующие десять лет с жалованием $4,4 миллиона в год.

Напомним, Гон был арестован в ноябре 2018 года после того как японские власти обвинили его в занижении доходов и злоупотреблении положением, в результате которого он манипулировал финансами и декларировал личные убытки в качестве корпоративных. С ноября прокуратура Японии неоднократно продлевала арест Карлоса Гона и предъявляла новые обвинения. Первоначально он подозревался в занижении доходов с 2010 по 2014 год, затем власти обвинили его в аналогичном преступлении за период с 2015 по 2017 год. Также по ходу расследования добавилось обвинение в злоупотреблении доверием.