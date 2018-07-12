Чиновники и операторы каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля без водителя) утверждают, что в крупном городе такая услуга гораздо выгоднее содержания собственного автомобиля

Аналитики одной из сервисных компаний опровергли их доводы в ходе собственного исследования. За основу они взяли массовый бюджетный автомобиль и средний пробег в Москве в 20 тысяч километров. В каршеринге: время пользования 2 часа 38 минут в день при семи рублях аренды в минуту.

В итоге выяснилось, что за год владелец собственного автомобиля заплатит всего на четыре процента больше, чем, если бы пользовался автомобилем аналогичной модели в каршеринге: 420 873 против 403 200 рублей.

В стоимость владения автомобилем входит техосмотр, замена шин, страховка, бензин, выплата по кредитам и налоги, пишут «Ведомости». При этом не учитывалась стоимость парковки: в год, по данным сервиса, она составляет примерно 60 тысяч рублей вне зависимости от класса автомобиля.

Московские операторы каршеринга не согласны с такими выводами. Многие берут автомобиль только вечером, а в исследовании не учитывалась стоимость парковки. Если парковаться в самом центре города, где час стоит 200 рублей, то каршеринг выгоднее. Собственный автомобиль становится более выгодным только при ежегодном пробеге более 10 тысяч километров.

Также операторы говорят о том, что каршеринг дарит свободу передвижения в городе и экономит время на мойках, заправках и страховках. В компании Alfred, которая и проводила исследование, на это отвечают, что на личном автомобиле можно отправиться в путешествие, перевозить животных и выбрать автомобиль, которого нет и никогда не будет в каршеринге.

При этом аналитики отмечают, что в мегаполисе наиболее экономически выгодно сочетание общественного транспорта, каршеринга и личного автомобиля.

