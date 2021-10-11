Китай поможет вам превратить свой Mercedes E-Class в Maybach!

Китай – страна подделок, дорогая одежда, смартфоны, сумки – подделывается все! Теперь очередь дошла до автомобилей.

Представьте себе – вы очень хотите владеть «Майбахом», а денег хватает только на Е-класс. Что делать? Правильно, поехать в Китай и купить там специальный боди-кит, который превратит машину в некое подобие флагмана. Недавно в социальных сетях одного маркетплейса появился, как раз, подобный продукт. В набор входят: новые бампера, новые колесные диски, новая решётка радиатора с вертикальными ламелями, множество дополнительных хромированных накладок и другие патрубки выхлопной системы, а также фирменные эмблемы.

Останется лишь перекрасить машину в фирменный двухцветный колер. Впрочем, наши коллеги из Auto.ru сообщают, что китайские владельцы уже распробовали возможность легкого превращения и стали оклеивать свои машины специальной бежевой пленкой. К слову, европейские Mercedes E-Class модернизировать не получится, все доработки доступны лишь для китайских версий седана, от немецких версий он отличается удлинённой колесной базой и измененной внешностью.