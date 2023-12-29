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29 дек 2023

Китай становится крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Китай становится крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Согласно статистике, приведенной японской газетой Nikkei, к концу 2023 года Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире. Это произошло благодаря росту поставок автомобилей в Россию и Мексику

Китайская ассоциация автопроизводителей отмечает, что за 11 месяцев 2023 года рост поставок автомобилей за рубеж вырос на 58,4% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. В числовом эквиваленте за весь 2023 год КНР экспортировала 4,41 миллионов автомобилей, при этом Япония, которая ранее занимала лидирующую позицию в автоэкспорте, отправила примерно на 400 тысяч единиц меньше.

Ключевыми рынками для Поднебесной стали Россия и Мексика. С января по ноябрь 2023 года рост экспорта автомобилей в Россию вырос примерно в семь раз до 730 тысяч экземпляров. В свою очередь, в Мексику рост в этом году за тот же период составил 30% до 330 тысяч экземпляров. Мексика остается важнейшим направлением Китая для последующей отправки своих автомобилей на рынки США и Канады.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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