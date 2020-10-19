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19 окт 2020

Китайцам разрешили выпускать электрокары на платформе Porsche Taycan

Китайцам разрешили выпускать электрокары на платформе Porsche Taycan

Audi и FAW договорились о расширении производства электромобилей

Меморандум о взаимопонимании между FAW и Audi станет отправной точкой для создания нового совместного производства, на котором будет выпускать мощные электромобили на модульной платформе PPE. Китайский автогигант получит доступ к передовым технологиям концерна Volkswagen, а немецкий автопроизводитель сможет опираться на FAW в стратегии электрификации китайского рынка.

Электрокары китайского производства на платформе PPE от Porsche Taycan появятся в продаже в 2024 году. Не исключено, что модели FAW-Audi станут «глобальными» и будут продаваться не только в Поднебесной, однако от технических и маркетинговых подробностей стороны пока воздерживаются.  В настоящий момент на совместных предприятиях FAW-Audi уже выпускаются три «батарейные» модели — заряжаемый гибрид Audi A6L TFSI e, электрокроссоверы e-tron и Q2L e-tron. К 2025 году доля электрифицированных Audi в общем объёме продаж в Поднебесной должна достичь 30 процентов.

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