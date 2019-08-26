Китайцы бьют рекорды

На «Нордшляйфе» Норнбургринга появился новый рекордсмен — и впервые им стала китайская модель массового сегмента

Указанная трасса используется автопроизводителями как тестовый полигон для своих новых моделей, а также является иконой для фанатов скорости. В том числе и для самих автомобильных марок, которые меряются временами круга на Северной петле. И новым автором сразу двух достижений стал бренд Lynk & Co.

Lynk & Co 03 Cyan Concept на 3 секунды улучшил результат 600-сильного Jaguar XE SV Project 8 (ранее был быстрейшим 4-дверным автомобилем «Нордшляйфе») и на 25 секунд обошёл новый хэтчбек Renault Megane R.S. Trophy R (был быстрейшим переднеприводным автомобилем трассы). Правда, о достижении пока заявляет лишь сам производитель, так что поздравлять бренд пока рановато.