Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2019

Китайцы бьют рекорды

Китайцы бьют рекорды

На «Нордшляйфе» Норнбургринга появился новый рекордсмен — и впервые им стала китайская модель массового сегмента

Указанная трасса используется автопроизводителями как тестовый полигон для своих новых моделей, а также является иконой для фанатов скорости. В том числе и для самих автомобильных марок, которые меряются временами круга на Северной петле. И новым автором сразу двух достижений стал бренд Lynk & Co.

Lynk & Co 03 Cyan Concept на 3 секунды улучшил результат 600-сильного Jaguar XE SV Project 8 (ранее был быстрейшим 4-дверным автомобилем «Нордшляйфе») и на 25 секунд обошёл новый хэтчбек Renault Megane R.S. Trophy R (был быстрейшим переднеприводным автомобилем трассы). Правда, о достижении пока заявляет лишь сам производитель, так что поздравлять бренд пока рановато.

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Tj Cruiser Concept 2017

Серийный Toyota Tj Cruiser будет представлен в октябре

26 августа 2019
Toyota S-FR Racing Concept 2016

Новый спорткар Toyota построят на базе Porsche

26 августа 2019

Дорожный коллапс: даты названы

26 августа 2019
Volkswagen ID.3 2019

Volkswagen рассказал о своем новом электрокаре

26 августа 2019
Nissan GT-R Nismo 2020

Nissan GT-R не сменит поколение ещё несколько лет

26 августа 2019
Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant представят ровно через год

26 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - кому на руси «кореец» genesis g90 пригодится Тест драйв
26 августа 2019

Hyundai Genesis G90
"Кому на Руси «кореец» Genesis G90 пригодится"
KIA ProCeed - kia proceed gt 2019 заявка подана
Тест драйв
23 августа 2019

KIA ProCeed
"Заявка подана"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"

Написано новостей:

2 4 0 7 1