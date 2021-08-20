Китайцы готовятся представить «сгусток энергии»

Под этим термином мы подразумеваем новенький электрокар, который будет очень быстрым!

Китайская компания WM Motors объявила о планах представить в рамках автосалона в Чэнду электромобиль Weltmeister Champion. Название «мировой чемпион», безусловно, символичное. Впрочем, создатели имеют моральное право называть ее подобным образом, так как технические характеристики здесь действительно чемпионские.

Заявлено, что новинка будет способна разогнаться до сотни за 1.8 десятых секунды, чему поспособствует 800-сильная силовая установка, состоящая из двух электрических двигателей. В данный момент, динамические показатели являются чуть ли не рекордными, но так как автомобиль носит статус прототипа, то реальная картина может оказаться чуть менее впечатляющей.