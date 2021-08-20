Автомобильный портал Motorpage
20 авг 2021

Китайцы готовятся представить «сгусток энергии»

Китайцы готовятся представить «сгусток энергии»
Автор фото: фирма-производитель

Под этим термином мы подразумеваем новенький электрокар, который будет очень быстрым!

Китайская компания WM Motors объявила о планах представить в рамках автосалона в Чэнду электромобиль Weltmeister Champion. Название «мировой чемпион», безусловно, символичное. Впрочем, создатели имеют моральное право называть ее подобным образом, так как технические характеристики здесь действительно чемпионские.

Заявлено, что новинка будет способна разогнаться до сотни за 1.8 десятых секунды, чему поспособствует 800-сильная силовая установка, состоящая из двух электрических двигателей. В данный момент, динамические показатели являются чуть ли не рекордными, но так как автомобиль носит статус прототипа, то реальная картина может оказаться чуть менее впечатляющей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Elantra N Line (2021)вид сзади

Hyundai Elantra посоревнуется с Subaru WRX.

20 августа 2021

Шпионы запечатлели необычный Land Rover Defender

20 августа 2021

Названо самое массовое нарушение ПДД в России

20 августа 2021
Land Rover Range Rover Evoque 2020 салон

Range Rover Velar обновился

19 августа 2021
Great Wall Hover H3 2017 вид сзади

Судьба Derways решилась!

19 августа 2021

Россияне станут больше брать автокредитов

19 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Jolion - haval jolion (2021) могут ли помочь haval jolion сплетни? Тест драйв
20 августа 2021

Haval Jolion
"Могут ли помочь Haval Jolion сплетни?"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) как новый hyundai tucson чуть не превратился в жертву дизайна
Тест драйв
16 августа 2021

Hyundai Tucson
"Как новый Hyundai Tucson чуть не превратился в жертву дизайна"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"

Написано новостей:

2 8 9 0 3