Китайцы готовятся занять новый сегмент автомобильного рынка

Компании из КНР делают кроссоверы, седаны, минивэны, коммерческие фургоны, пикапы – машины практически всех форм-факторов автопрома. Впрочем, в одной области есть пробел – класс гран-туризмо остался без внимания, однако скоро все изменится.

Собственно, китайский производитель электромобилей Hozon Auto готовится выпустить купе «гран-туризмо» под своим суббрендом Neta. Премьера машины состоится в конце весны нынешнего года, хотя точных дат никто не раскрывает.

Что касается характеристик, то автомобиль получит два электромотора — по одному на ось, то есть китайский спорткар будет полноприводным. Потенциальная мощность будет около 450 лошадиных сил.