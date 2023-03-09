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9 мар 2023

Китайцы готовятся занять новый сегмент автомобильного рынка

Китайцы готовятся занять новый сегмент автомобильного рынка
Компании из КНР делают кроссоверы, седаны, минивэны, коммерческие фургоны, пикапы – машины практически всех форм-факторов автопрома. Впрочем, в одной области есть пробел – класс гран-туризмо остался без внимания, однако скоро все изменится.
 
Собственно, китайский производитель электромобилей Hozon Auto готовится выпустить купе «гран-туризмо» под своим суббрендом Neta. Премьера машины состоится в конце весны нынешнего года, хотя точных дат никто не раскрывает.
 
Что касается характеристик, то автомобиль получит два электромотора — по одному на ось, то есть китайский спорткар будет полноприводным. Потенциальная мощность будет около 450 лошадиных сил.

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drom

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