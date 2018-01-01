Правительство Китая запретило производство 553 различных моделей и модификаций легковых автомобилей в связи с тем, что у них слишком высоки расход топлива и вредные выбросы в атмосферу.

Среди «счастливчиков» оказались автомобили крупнейших мировых производителей. Агентство Bloomberg даже называет их внутрикитайские индексы: Audi FV7145LCDBG (производство FAW VW), Mercedes-Benz BJ7302ETAL2 (Behing Benz) и Chevrolet SGM7161DAA2 (Shanghai GM). Речь идет о седанах Audi A4 с 2-литровым турбомотором, Mercedes-Benz C-класса с трехлитровым мотором и Chevrolet Cruze с 1,6-литровым мотором.

Представители китайской ассоциации автопроизводителей говорят, что в стране производится так много различных моделей и их модификаций, что запрет на производство более полутысячи из них никак не скажется на автомобильном рынке страны.

Власти Китая активно стимулируют производство экологически чистых гибридных и электрических транспортных средств. В этом году каждый автопроизводитель должен иметь в своей гамме такие. В случае если этого не будет, он не будет иметь доступа к дешевым госкредитам, а также ему грозят штрафы.