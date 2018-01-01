Автомобильный портал Motorpage
1 янв 2018

Китайцы запретили производство сотен моделей, включая Audi и Mercedes

Китайцы запретили производство сотен моделей, включая Audi и Mercedes

Правительство Китая запретило производство 553 различных моделей и модификаций легковых автомобилей в связи с тем, что у них слишком высоки расход топлива и вредные выбросы в атмосферу.

Среди «счастливчиков» оказались автомобили крупнейших мировых производителей. Агентство Bloomberg даже называет их внутрикитайские индексы: Audi FV7145LCDBG (производство FAW VW), Mercedes-Benz BJ7302ETAL2 (Behing Benz) и Chevrolet SGM7161DAA2 (Shanghai GM). Речь идет о седанах Audi A4 с 2-литровым турбомотором, Mercedes-Benz C-класса с трехлитровым мотором и Chevrolet Cruze с 1,6-литровым мотором.

Представители китайской ассоциации автопроизводителей говорят, что в стране производится так много различных моделей и их модификаций, что запрет на производство более полутысячи из них никак не скажется на автомобильном рынке страны.

Власти Китая активно стимулируют производство экологически чистых гибридных и электрических транспортных средств. В этом году каждый автопроизводитель должен иметь в своей гамме такие. В случае если этого не будет, он не будет иметь доступа к дешевым госкредитам, а также ему грозят штрафы.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Bloomberg

Комментарии к новости

Последние новости

...
росавтодор

Росавтодор поменял номера федеральных трасс

01 января 2018
Lada Vesta

Lada Vesta получит две спортивные версии

01 января 2018
Volvo XC90

У большинства кроссоверов выявлены проблемы с фарами

29 декабря 2017
Skoda Vision E

Skoda возродит имя Felicia

29 декабря 2017
Ford

Ford запатентовал съемные руль и педали

29 декабря 2017

Путин увеличил число мигалок для своей администрации

29 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 4 5