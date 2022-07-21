Китайская компания BAIC не выйдет на российский рынок

Этот китайский концерн хотел занять позиции в нашей стране достаточно давно, почему же сейчас решение изменилось?

На самом деле все просто - марке не удалось договориться ни с одной сборочной площадкой: BAIC хотел запустить сборку дешевых машин, поскольку дорогие было бы сложно продавать, однако вопросы локализации производства так и не были решены.