Китайская компания BAIC не выйдет на российский рынок

Этот китайский концерн хотел занять позиции в нашей стране достаточно давно, почему же сейчас решение изменилось?
На самом деле все просто - марке не удалось договориться ни с одной сборочной площадкой: BAIC хотел запустить сборку дешевых машин, поскольку дорогие было бы сложно продавать, однако вопросы локализации производства так и не были решены.
Отметим, BAIC мог продемонстрировать высокотехнологичные продукты. Скажем, не так давно концерн показал свою новую модульную платформу, которая разработана в партнерстве с Mercedes-Benz. Одной из первых моделей, построенных на этой платформе, стал внедорожник X7, оснащенный «цифровым» интерьером и автопилотом второго уровня.