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28 окт 2021

Китайская компания Xpeng представила суперзарядку для электромобилей

Китайская компания Xpeng представила суперзарядку для электромобилей

Похоже, что у Tesla Supercharger появился достойный конкурент из Поднебесной. Показатели установки действительно впечатляют!

Производитель заявляет, что после пятиминутный зарядки автомобиль получит возможность проехать около двухсот километров. «Развитие электрификации и искус¬ственного интеллекта ускоряется. Мы продолжим открывать новые возможности для путе¬шествий в будущее», — заявил основатель и CEO стартапа Xpeng Хэ Сяопин. Он также отметил, что на сегодня одна из главных задач производителей электрокаров — удовлетворить потребность клиентов в быстрой зарядке в различных условиях.

Отметим, что Xpeng можно назвать китайским аналогом компании Tesla, как последняя окутала зарядной инфраструктурой все Соединенные штаты Америки, так и Xpeng активно осваивает просторы Китая. Уже сейчас фирма обладает самой широкой в Китае сетью зарядных станций для электрокаров. Она состоит из 439 станций быстрой зарядки и 1648 обычных электро¬заправок. В планах компании – за два года покрыть потребности всех электромобилей страны.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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