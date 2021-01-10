Китайский автопроизводитель NIO представил рекордсмена

Новый электрический седан уже обладает запасом хода в 700 километров, а вскоре будет представлена версия и с дальнобойностью в тысячу километров.

Да простят нас читатели Motorpage, но мы слегка слукавили. Запас хода на 700 километров будет доступен лишь в средней версии – базовая же заряжена несколько скромнее - на 500 верст. Впрочем, на наш взгляд это тоже достойный показатель. Зато моторы у всех версий будут одинаковыми. Здесь одновременно работают два движка – на передней оси - на 250 лошадиных сил, сзади – на 408 лошадей. Для базовой версии разгон до ста километров в час заявлен на отметки в 3.9 секунды. Вполне возможно, что версии с более емкими батареями будут ехать несколько хуже – лишний вес даст о себе знать, однако, что-то нам подсказывает – результат точно не будет хуже 4.5 секунд.

Из интересных вещей можно также добавить систему автопилота. Несмотря на то, что данной системой будут оборудованы все автомобили, функционал ее будет доступен только после приобретения годовой подписки.