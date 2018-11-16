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16 ноя 2018

Когда барашек пасется на склонах Сицилии

Когда барашек пасется на склонах Сицилии
Автор фото: фирма-производитель

Уникальный пример маркетинга - на южноамериканский рынок выходит «легендарный» пикап RAM 1000. Мы не случайно закавычили слово «легендарный», так как корни у этого автомобиля совсем иные – итальянские

Да под «бараньим» брендом будет продаваться обычный итальянский пикап FIAT Toro. Ему слегка подправили внешность и добавили новый шильдик. Модель сама по себе была выпущена еще два года назад, что, в принципе, не мешает руководству позиционировать ее в качестве новинки.

Вообще подобный ребрендинг не является чем то новым для марки RAM. В Штатах ее носят адаптированные фургоны Fiat Ducato и Doblo, в Мексике есть маленький пикап Ram 700 на основе модели Fiat Strada и «каблучок» Ram Promaster Rapid, то есть перелицованный Fiat Fiorino, а на Ближнем Востоке представлен пикап Ram 1200, он же перелицованный Mitsubishi L200.

Нет, история мощных «траков» RAM никуда не делась, они также продаются во многих странах. Но для совместного предприятия FIATи Chrysler использование таких наименований является не более чем маркетинговым ходом.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, CarsWeek

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