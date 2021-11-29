Компания Everrati хочет электрифицировать американские «маслкары»

Британская компания Everrati, занимающаяся переделкой культовых моделей автомобилей в электрокары, планирует выйти на американский рынок

В портфолио компании уже присутствует несколько значимых проектов – легендарные Aston Martin DB-4 и DB-5, Jaguar E-Type, Ford GT-40 и многие другие икона мирового автопрома. Сам процесс переделки происходит следующим образом. Компания самостоятельно ищет машину, по необходимости реставрирует ее и переводит на электричество. Отметим, что Everrati состоит в партнерских отношениях со многими компаниями по производству комплектующих, так что с двигателями и аккумуляторами проблем нет. Последние, например, поставляются такими гигантами как корейская LG и китайская Envision.

Что касается своих американских планов, то здесь фирма будет заниматься возрождением «маслкаров». Уже анонсирована разработка электрического Ford Mustang и Dodge Charger, а в дальнейшем фирма хочет выпустить электрический аналог каждой легендарной модели.