Кроссовер «Москвич 8» выходит на рынок: старт продаж намечен на следующую неделю

Согласно инсайдерской информации, завод «Москвич» готов вывести на рынок новый кроссовер «Москвич 8» уже на следующей неделе

В пресс-службе предприятия подтвердили, что запуск продаж запланирован в самое ближайшее время, однако точные даты пока не уточняются.

Напомним, что впервые «Москвич 8» представили в апреле 2024 года. Завод позиционирует новинку, как семейный семиместный кроссовер, предназначенный для путешествий и деловых поездок. Кроссовер выделяется массивной решеткой радиатора с интегрированной светодиодной оптикой и выразительной линией задних фонарей вдоль всего багажника.

Точные габариты модели: длина – 4825 мм, ширина – 1870 мм , высота – 2830 мм и колесная база – 2830 мм. «Москвич 8» станет самым крупным кроссовером в линейке российского бренда и сопоставим по размерам, например, с Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Оснащаться “восьмерка” будет 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод может быть только передний.