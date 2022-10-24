Кто берет автокредиты?

Покупка автомобиля в кредит – это стандартная практика в нынешних условиях, когда цены на автомобили подлетели вверх

Несколько банков составили портрет среднестатистического заемщика, который покупает автомобиль в кредит. Выяснилось, что чаще всего в банк обращаются женатые мужчины старше 30 лет и имеющие высшее образование. В процентном соотношении мужчины также берут кредиты чаще, чем женщины.

К слову, в начале октября финансовые специалисты сообщили, что средний размер автокредита в России опустился до 1,15 миллиона рублей. При этом снизилось и само число займов. К примеру, в сентябре было выдано 52,7 тысячи автокредитов на сумму 60,4 миллиарда рублей, что на 7,3 и 10,7 процента ниже показателей августа текущего года.