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18 фев 2021

Кто из актеров разбил больше всего машин

Кто из актеров разбил больше всего машин

В кинофильмах автомобили разбивают и часто – ради эффекта. Кто же из звезд отличается наибольшим «зверством»

Лидер, если верить рейтингу американских СМИ, Вин Дизель! Здесь, волей не волей, вспоминаешь одну известную гоночную сагу, где он играл одну из центровых ролей, и понимаешь, что первое место ему дали вполне заслужено.  С серебряной медалью остался Брюс Виллис, который за свою фильмографию разбил 60 автомобилей,  большей частью которых управлял его киногерой.

Третье место уходит к знаменитому Терминатору. Да, Арнольд Шварцнегер, разбив/ взорвав/ расстреляв пятьдесят две машины, занял бронзовый пьедестал.  В десятку лидеров также вошли Киану Ривз, Дэниел Крейг и другие известные лица.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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