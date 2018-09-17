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17 сен 2018

Кто лучше подготовился к зиме?

Кто лучше подготовился к зиме?

Определены наиболее удобные авто для зимней эксплуатации в России

Большинство россиян зимой не пользуются санями, предпочитая им автомобиль. Что лучше всего подходит для зимней езды в РФ? Эксперты определили пятёрку лучших вариантов. Они рассматривали только массовые модели, не включая в список внедорожники и дорогие топовые кроссоверы.

Самым удобным специалисты называют Volkswagen Tiguan. Эта машина считается одной из самых удобных для городской зимней дороги и поездок за город. Передний привод, довольно мощный и резвый мотор, 200 миллиметровый просвет, электронные «помощники», комфортный салон. Но Тигуан и самый дорогой в списке – он стоит 1,4 млн. руб.

Вторую строчку занял Hyundai Creta. Из иномарок это один из самых бюджетных паркетников. Он продаётся в «базе» за 880 тыс. руб. При этом в машине есть практически всё для зимних неожиданностей: EBD, ESP и даже помощник старта на подъёме. Клиренс 192 мм тоже смотрится вполне достаточным.

KIA Sportage оказался на третьем месте. Из электроники и «помощников» здесь есть всё или почти всё уже в базе. Отличный уровень комфорта, хорошая управляемость. Но она и стоит 1,3 млн. руб. Из всей пятёрки лидеров у КИА самый маленький просвет – 182 мм. Нужно ли больше – вопрос очень индивидуальный.

Четвёртым специалисты назвали компакт кроссовер Ford EcoSport, который стоит в РФ 870 тыс. руб. Клиренс в 200 мм – важный для многих параметр. При сравнительно невысокой цене достойный уровень комфорта и вполне зимняя управляемость.

Замыкает перечень «лучших для русской зимы» ВАЗовская Vesta Cross. За 765 тыс. руб. отличное сочетание комфорта, безопасности и функциональности. Клиренс Весты Кросс 203 мм – самый большой в «пятёрке», но и это не портит её ходовые качества.

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