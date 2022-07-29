Автомобильный портал Motorpage
29 июл 2022

«Лада Ижевск» просит президента о спасении

«Лада Ижевск» просит президента о спасении
Автор фото: фирма-производитель
Профсоюз «ИжАвто» (он же «Лада-Ижевск») опубликовал на своей странице социальной сети «ВКонтакте» открытое письмо, адресованное Владимиру Путину, где содержится просьба о спасении предприятия.
Напомним, что сейчас руководство АвтоВАЗа намеревается закрыть площадку, так как в текущих условиях ее существование перестает быть рентабельным, сборку же «Весты», которая сейчас и собирается в Ижевске, можно спокойно перенести на основной конвейер. Профсоюзы сообщают, что закрывать перспективный завод не стоит, а простаивание вызвано «фактической диверсией французской стороны», которая в свое время не пожелала максимальной локализации Vesta.
 
Занятно, но в свое время руководство АвтоВАЗа заявило, что на ижевской площадке будут собирать электрическую версию фургона Largus.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Renault подсчитала убытки от ухода с российского рынка

29 июля 2022
Chevrolet Colorado (2023)

Представлен новый Chevrolet Colorado

29 июля 2022

Дефицит микросхем в России будет преодолен

29 июля 2022
Bentley EXP 100 GT concept

Bentley отложила запуск своего электрокара

29 июля 2022
Land Rover Defender 110 2012 вид спереди

Land Rover выпустит несколько классических «Дефендеров»

28 июля 2022
Lamborghini Huracan Performante Spyder 2019 вид спереди

Apple наняла топ-менеджера Lamborghini

28 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый» Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 1 3 4