«Лада Ижевск» просит президента о спасении

Профсоюз «ИжАвто» (он же «Лада-Ижевск») опубликовал на своей странице социальной сети «ВКонтакте» открытое письмо, адресованное Владимиру Путину, где содержится просьба о спасении предприятия.

Напомним, что сейчас руководство АвтоВАЗа намеревается закрыть площадку, так как в текущих условиях ее существование перестает быть рентабельным, сборку же «Весты», которая сейчас и собирается в Ижевске, можно спокойно перенести на основной конвейер. Профсоюзы сообщают, что закрывать перспективный завод не стоит, а простаивание вызвано «фактической диверсией французской стороны», которая в свое время не пожелала максимальной локализации Vesta.