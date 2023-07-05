Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2023

Lada Niva Sport уже тестируют в Тольятти

Lada Niva Sport уже тестируют в Тольятти

АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям спортивной модификации внедорожника Lada Niva Legend

Как сообщают социальные сети журнала «За рулем» в объективы фотошпионов попала, едва ли, не товарная модификация автомобиля. Внешне от обычных «Нив» машина отличается наличием шноркеля, пластиковыми накладками на крылья и специальными шильдиками с указанием модификации.

Главные же изменения находятся под капотом. Еще в феврале глава АвтоВАЗа, Максим Соколов говорил, что Niva Sport получит 126-сильный 16-клапанный двигатель.

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Kia обновила хэтчбек Picanto.

04 июля 2023
Geely Tugella (2022) вид спереди

У Geely Tugella появилась новая модификация

04 июля 2023

Omoda поддерживает природу

04 июля 2023
Kia K5 2021 вид сбоку

Какие автомобили популярны среди угонщиков?

04 июля 2023

Не пришел в военкомат – лишился прав

04 июля 2023

Каждый четвертый водитель в России проживает жизнь в пробках

04 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя» Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина»
Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 0 8