Lada Niva Sport уже тестируют в Тольятти

АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям спортивной модификации внедорожника Lada Niva Legend.

Как сообщают социальные сети журнала «За рулем» в объективы фотошпионов попала, едва ли, не товарная модификация автомобиля. Внешне от обычных «Нив» машина отличается наличием шноркеля, пластиковыми накладками на крылья и специальными шильдиками с указанием модификации.

Главные же изменения находятся под капотом. Еще в феврале глава АвтоВАЗа, Максим Соколов говорил, что Niva Sport получит 126-сильный 16-клапанный двигатель.