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19 окт 2018

Лада Приора – самый массовый автомобиль вторичного рынка

Лада Приора – самый массовый автомобиль вторичного рынка

Аналитики автомобильного рынка исследовали результаты продаж в сегменте автомобилей с пробегом. Самой востребованной машиной вторичного рынка в текущем году стала Лада Приора

Главным фактором выбора продолжает оставаться цена в соотношении с пробегом. Но другие факторы стали иметь большее значение. «Классика» уходит с рынка, несмотря на низкие цены. Современные требования к конструкции, простота обслуживания и надёжность в эксплуатации имеют всё больший вес в соотношении цены и качества. Приора на сегодняшний день демонстрирует лучшие результаты.

Средняя цена Приоры составляет 238 тысяч рублей. Самара стоит 119 тысяч, а «десятка» - 81 тысячу. Так выглядит тройка лидеров по продажам. Но Приора пользуется значительно большим спросом. Самым дешевым автомобилем российского бренда стала «семёрка» со средней ценой в 61 тысячу.

Из иномарок самым популярным транспортным средством вторичного рынка стал Форд Фокус. Его средняя стоимость составила 357 тысяч рублей. Но с такой ценой Фокус вошёл только в десятку по востребованности, уступив пять первых мест российским Ладам.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, speedme

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