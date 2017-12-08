Lada Vesta в ноябре этого года, впервые с момента своего появления на рынке, поднялась на второе место в Топ-25 самых популярных новых автомобилей на российском рынке. Причем, отставание от лидера, седана Kia Rio, не такое уж и критичное: 8066 против 8180 автомобилей.

Интерес к Kia Rio, при этом, продолжает снижаться: в ноябре продажи пусть и незначительно, но снизились. На наш взгляд это связано со сменой поколений: дилеры распродали машины предыдущего, а новое довольно серьезно прибавило в цене. На стороне Lada Vesta и тот факт, что машина имеет еще и грузопассажирскую версию, причем универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross — уникальное предложение на рынке. В В-классе у нас больше никто универсалы не предлагает.

В первую пятерку по итогам ноября также вошли Lada Granta, продажи которой серьезно упали, а также Hyundai Creta и Solaris. И если кроссовер продается все лучше (Creta — лидер российского рынка в своем сегменте), то Solaris продолжает терять покупателей. В ноябре было продано 5299 автомобилей этой модели, это на 36% меньше, чем годом ранее. Не исключено, что в декабре Solaris вылетит из первой пятерки, пропустив вперед Volkswagen Polo, продажи которого растут.

Но по итогам года Kia Rio, если вдруг его вообще не перестанут продавать, что мягко говоря, маловероятно, сохранит свое лидерство за 11 месяцев он разошелся тиражом в 90 491 ед. Останутся на своих местах и преследователи: Lada Granta и Vesta, слишком велик между моделями разрыв.