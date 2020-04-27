Land Rover скрестят с Tesla

Компания E.C.D. Automotive Design из Флориды анонсировала нетипичный рестомод на базе классического британского Land Rover Defender

Весь смысл данного проекта сводится к тому, что вместо бензинового мотора под капот внедорожника спрячут электрическую силовую установку от Tesla Model S со 100-киловаттным блоком батарей. По словам создателей, на зарядку аккумуляторов от трёхфазной зарядки уходит пять часов. Полностью заряженный внедорожник способен проехать до 220 миль или до 355 километров.

К слову, динамика впечатляет: с места до 60 миль в час (97 км/ч) внедорожник разгоняется за 5,5 секунды. Это быстрее тюнинговых версий Дэфа с моторами V8 от Chevrolet. Заметим, что для «экологически чистого» Defender E.C.D. предложит особый стайлинг — от декоративных элементов экстерьера до внедорожной экипировки, светодиодной оптики и доработки салона. Кастомизация может быть индивидуальной.