Бывший вице-президент концерна General Motors и одна из легендарных личностей мирового автопрома Боб Лутц предсказал скорую кончину автомобиля в том виде, в котором мы его знаем.

По его словам человечество долго расставалось и с лошадью, а сейчас пришла пора автомобилей. По мнению Лутца в течение ближайших 20 лет привычный автомобиль исчезнет с дорог, а его место займут «капсулы» с системами автономного управления. Причем они будут принадлежать не людям, а различным компаниям, оказывающим транспортные услуги, услуги каршеринга и райдшеринга, такие как Uber или Lyft.

Боб Лутц заявил, что в ближайшие 20 лет исчезнет большинство автопроизводителей, эксплуатация автомобилей без систем автономного вождения будет запрещена, что приведет к исчезновению целых классов автомобилей. Например, суперкаров, которые можно будет эксплуатировать лишь на гоночных треках, за пределами дорог общего пользования.

