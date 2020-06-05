Lexus ES отдался спорту

Одна из самых популярных версий бизнес-седана – Lexus ES 250 – теперь доступна в комплектации F SPORT. Серия F SPORT отличается спортивным дизайном и техническими доработками

Динамичный облик ES 250 F SPORT создается деталями, которые дизайнеры модели позаимствовали из мира автоспорта. На крышке багажника установлен спойлер, решетка радиатора и воздуховоды автомобиля имеют мелкоячеистый узор. Подчеркивают уникальный стиль специальной версии затемненные хромированные элементы в передней и задней части автомобиля. Стильные колесные диски c шинами 235/45R18 дополняют характер модели.В салоне версии F SPORT установлены передние сиденья в спортивном стиле с электрорегулировкой в 8 направлениях и усиленной боковой поддержкой для комфортного прохождения резких поворотов. Ещё одна уникальная деталь – литера "F" на подголовниках передних сидений. Как и в гоночных автомобилях педали и пороги седана оснащены алюминиевыми накладками.

Что касается технической части, то автомобиль оснащен инновационным четырехцилиндровым двигателем, который разработан специально для платформы ES. Силовая установка объемом 2,5 литра мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 243 Нм c комбинированным впрыском имеет высокую степень сжатия 13:1 и опцию перехода на цикл Аткинсона при больших нагрузках. Работа мотора в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, по заявлению производителя, обеспечивает отличную разгонную динамику при оптимальном расходе топлива.