Автомобильный портал Motorpage
5 июн 2020

Lexus ES отдался спорту

Lexus ES отдался спорту
Автор фото: фирма-производитель

Одна из самых популярных версий бизнес-седана – Lexus ES 250 – теперь доступна в комплектации F SPORT. Серия F SPORT отличается спортивным дизайном и техническими доработками

Динамичный облик ES 250 F SPORT создается деталями, которые дизайнеры модели позаимствовали из мира автоспорта. На крышке багажника установлен спойлер, решетка радиатора и воздуховоды автомобиля имеют мелкоячеистый узор. Подчеркивают уникальный стиль специальной версии затемненные хромированные элементы в передней и задней части автомобиля. Стильные колесные диски c шинами 235/45R18 дополняют характер модели.В салоне версии F SPORT установлены передние сиденья в спортивном стиле с электрорегулировкой в 8 направлениях и усиленной боковой поддержкой для комфортного прохождения резких поворотов. Ещё одна уникальная деталь – литера "F" на подголовниках передних сидений. Как и в гоночных автомобилях педали и пороги седана оснащены алюминиевыми накладками.

Что касается технической части, то автомобиль оснащен инновационным четырехцилиндровым двигателем, который разработан специально для платформы ES. Силовая установка объемом 2,5 литра мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 243 Нм c комбинированным впрыском имеет высокую степень сжатия 13:1 и опцию перехода на цикл Аткинсона при больших нагрузках. Работа мотора в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, по заявлению производителя, обеспечивает отличную разгонную динамику при оптимальном расходе топлива.

При написании новости использовалась информация:
Lexus

Комментарии к новости

Последние новости

...

Классический Jaguar XK120 подключили к розетке

05 июня 2020

Названы города, где российские автомобили популярнее всего

05 июня 2020
Jeep Compass 2020

Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

05 июня 2020

Волга возвращается

05 июня 2020

Ради скидок водители готовы на раскрытие персональных данных

05 июня 2020

Для поездок по Москве придумали новый тип пропусков

05 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 7 8