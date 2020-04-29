Автомобильный портал Motorpage
29 апр 2020

Льготное кредитование будет перезапущено в мае

Льготное кредитование будет перезапущено в мае

При этом программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» претерпят изменения. Причем в лучшую сторону

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, планируется дополнительно направить на реализацию программы льготного автокредитования 7 млрд рублей. Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составит 17,5 млрд рублей. Ожидается, что льготы позволят реализовать дополнительно свыше 150 тыс. легковых автомобилей.

Важно заметить, что с программами произошел приятный апгрейд. Как сообщает "Автостат", по новым условиям, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей (сейчас льготу предоставляют родителям двух и более детей). Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля — участника льготных программ до 1,5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей). 

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan сократит производство автомобилей более чем в четыре раза

29 апреля 2020
Genesis

Genesis готовится представить конкурента BMW X3

29 апреля 2020
Opel Vivaro-e 2020

Opel представил свой первый коммерческий электромобиль

29 апреля 2020
Posaidon Mercedes-AMG A 45 S

Тюнеры хотят вознести Mercedes на вершину славы

28 апреля 2020

Показан спорткар от Yamaha

28 апреля 2020
esla Roadster

Tesla не будет отказываться от родстера и тягача

28 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 королевство за семью печатями
Тест драйв
24 апреля 2020

Hyundai Genesis G90
"Королевство за семью печатями"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу
Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"

Написано новостей:

2 5 7 3 9