Льготное кредитование будет перезапущено в мае

При этом программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» претерпят изменения. Причем в лучшую сторону

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, планируется дополнительно направить на реализацию программы льготного автокредитования 7 млрд рублей. Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составит 17,5 млрд рублей. Ожидается, что льготы позволят реализовать дополнительно свыше 150 тыс. легковых автомобилей.

Важно заметить, что с программами произошел приятный апгрейд. Как сообщает "Автостат", по новым условиям, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей (сейчас льготу предоставляют родителям двух и более детей). Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля — участника льготных программ до 1,5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей).