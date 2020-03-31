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31 мар 2020

Льготное кредитование будет поддерживаться

Льготное кредитование будет поддерживаться

Министерство промышленности и торговли России увеличило финансирование программы льготного автокредитования более чем в два раза, до 10,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства

Собственно, первоначально выделенные субсидии на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год составили 5 млрд рублей, но сразу было понятно, что этих средств на весь год не хватит. Оставался вопрос —  когда эти субсидии будут продлены и будут ли продлены вообще?

Собственно, ожидания сбылись. Министерство принимает меры для поддержки автопроизводителей на фоне влияния пандемии коронавируса на экономику, заявили в пресс-службе. В частности, министерство увеличило субсидию программы льготного автокредитования с 5 до 10,5 млрд рублей.Кроме того, запущены программа льготного лизинга с финансированием 2 млрд рублей и программа стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей, добавили в министерстве.

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За рулем

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