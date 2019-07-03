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3 июл 2019

Ли Якокка сел за руль своего «Мустанга» и отправился в рай

Ли Якокка сел за руль своего «Мустанга» и отправился в рай

В США в возрасте 94 лет скончался создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка

Этого человека можно назвать легендой автомобильного бизнеса, без всякого сомнения. Ли Якокка вошел в историю как один из самых эффективных топ-менеджеров в автомобильной промышленности. Он пришел в Ford в 1946 году. Сначала трудился инженером, через некоторое время перешел на управленческую работу. В 1960 году стал вице-президентом компании.

Одним из главных его детищ стал легендарный «Мустанг». В 60-х Якокка предложил руководству Ford идею нового молодежного автомобиля — с крутым спортивным дизайном и простыми агрегатами от массовых моделей. Купе под названием Mustang вышло на рынок в 1964 году и произвело настоящий фурор — за один 1965 год Ford продал больше полумиллиона Мустангов! Эта статистика и сегодня внушает уважение.

После разногласий с Генри Фордом II Ли уходит с поста президента компании Ford, кресло которого он занял в 1970 году, и переходит в Chrysler, который предстояло спасти от разорения. Опустив подробности, скажем, что со своей задачей г-н Якокка справился великолепно. Ключом к спасению стала созданная под руководством Якокки линейка Chrysler K-Car. Совершенно новый продукт — компактные (длиной чуть более 4,5 метра) седаны с переднеприводной компоновкой и экономичными малолитражными двигателями (2,2-2,6 литра). Чуть позже на этой платформе были построены Plymouth Voyager и Dodge Caravan, вышедшие в 1984 году, — это первые в мире массовые минивэны, которые взорвали рынок.

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Drom

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