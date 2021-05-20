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20 май 2021

Lifan воскрес и выпустил новый автомобиль

Lifan воскрес и выпустил новый автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компанию, которая оказалась на грани исчезновения, спас другой китайский концерн – Geely.

Да, в январе 2021 года, Geely обзавелась большей частью активов концерна Lifan. Вообще, Lifan так такового уже не существует, но есть  совместный бренд  Lifan Technology, который будет заниматься производством электромобилей для коммерческого сектора - такси, каршеринга, корпоративных парков.

Собственно, первый автомобиль, который выйдет под новым наименованием – это Lifan Technology 80V. Электрический минивэн с одной интересной особенностью – съемная батарея, которую можно оперативно заменить. Во многом, машина повторяет бензиновый минивэн Geely Jiaji. Скажем больше, Lifan Technology 80V – это его электрифицированный клон.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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