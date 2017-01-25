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25 янв 2017

Люксовые автомобили продолжают пользоваться высоким спросом у россиян

Люксовые автомобили продолжают пользоваться высоким спросом у россиян
Автор фото: неткаршоу.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало отчет о состоянии сегмента люксовых автомобилей российского рынка в 2016 году.

По данным аналитиков Автостата, по итогам прошлого года объем реализации автомобилей luxury-сегмента составил 1 191 экземпляр. В сравнении с результатами 2015 года этот показатель вырос на 6,5%.

Наиболее популярной моделью в сегменте по традиции стал немецкий Mercedes-Benz Maybach S-Class. В структуре luxury-сегмента только на этот автомобиль приходится 57,4% всех продаж. В количественном выражении, объемы продаж немецкого седана составили 684 экземпляра.

На втором месте во внутреннем рейтинге сегмента находятся британские автомобили бренда Bentley (доля в сегменте - 26,7%). За год официальные дилеры британского автопроизводителя передали в руки своих клиентов 318 автомобилей, тем самым улучшив свой результат на 53%. Стоит отметить, что самым продаваемым автомобилем в российской линейке Bentley в 2016 году стал первый и пока единственный кроссовер компании – Bentayga (170 шт.).

«Тройку» лидеров закрывает еще одна компания из Туманного Альбиона – Rolls-Royce (доля – 9,2%). За отчетный период британцы реализовали на территории РФ 110 своих автомобилей.

Кроме того, за прошедшие двенадцать месяцев в России появилось 32 новых итальянских спортивных автомобиля Ferrari, 25 итальянских суперкара Lamborghini, 17 итальянских Maserati и 5 британских Aston Martin.

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ, АвтоБизнесРевю, Автостат

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